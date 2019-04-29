Celil Hekimoğlu’na coşkulu karşılama

TFF 3. Lig’de 2018-2019 sezonunun bitimine 1 hafta kala TFF 2. Lig’e şampiyon olarak yükselmeyi garantileyen Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu’na, Hekimoğlu Döküm Sanayi çalışanları coşkulu bir karşılama yaptı.

TFF 3. Lig’in 33. haftasında Nevşehir Belediyespor’u deplasmanda1-0 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala TFF 2. Lig’e şampiyon olarak yükselmeyi garantileyen Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu’nu, Hekimoğlu Döküm Sanayi çalışanları coşkulu bir şekilde karşıladı.

Maçın ardından özel bir araç ile iş yerine gelen Celil Hekimoğlu’nu, çalışanları meşaleler ve sloganlar atarak karşıladı. Gördüğü manzara karşısında oldukça duygulanan Hekimoğlu, teşekkür ederek, "Sayenizde bu başarıyı elde ettik. Hepinizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.