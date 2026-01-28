  • İSTANBUL
Çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yerel

Çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum’da kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Ç. yaralandı. Sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Ç. (39) yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Ç.'nin kullandığı 16 MEF 55 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.Ö. idaresindeki 19 ABT 939 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Yusuf Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Yusuf Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

