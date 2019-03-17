Cedi Osman'ın 22 sayısı Cavaliers'a yetmedi - NBA'de Cedi Osman'ın 22 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'e 121-116 yenildi- Son şampiyon Golden State Warriors, yıldızı Curry'nin 33 sayı kaydettiği mücadelede Oklahoma City Thunder'ı 110-88 mağlup etti



İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın 22 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'e 121-116 yenildi. NBA'e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın deplasmanda Mavericks'e 121-116 mağlup olduğu karşılaşmada 36 dakika 39 saniye süre aldı ve 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı. Play-off şansı bulunmayan ve 53. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayı, 4 asist, Kevin Love 22 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi. Bu sezon 28. maçını kazanan Mavericks'te Tim Hardaway Jr 22 ve Maxi Kleber 18 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.

- Curry'den Thunder'a 33 sayı

Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 110-88 yendi. Batı Konferansı'nın zirvesindeki Warriors'ta Stephen Curry, 33 sayı, 7 ribaunt, Klay Thompson 23 sayı, 8 ribauntla sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı. Paul George'un 29 sayı, 13 ribaunt, Dennis Schroder'in 15 sayılık performansı, Batı Konferansı 5'incisi Thunder'ın 28. mağlubiyetini engelleyemedi. NBA'e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-120 New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 136-138 (Uzatmada) Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 135-128 Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 121-116 Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 88-110 San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 108-103 Denver Nuggets-Indiana Pacers: 102-100 Utah Jazz-Brooklyn Nets: 114-98



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