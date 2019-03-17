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Cedi Osman'ın 22 sayısı Cavaliers'a yetmedi

- NBA'de Cedi Osman'ın 22 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'e 121-116 yenildi- Son şampiyon Golden State Warriors, yıldızı Curry'nin 33 sayı kaydettiği mücadelede Oklahoma City Thunder'ı 110-88 mağlup etti

17 Mart 2019 Pazar 10:56
Cedi Osman'ın 22 sayısı Cavaliers'a yetmedi


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın 22 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'e 121-116 yenildi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın deplasmanda Mavericks'e 121-116 mağlup olduğu karşılaşmada 36 dakika 39 saniye süre aldı ve 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı.

Play-off şansı bulunmayan ve 53. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayı, 4 asist, Kevin Love 22 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi.

Bu sezon 28. maçını kazanan Mavericks'te Tim Hardaway Jr 22 ve Maxi Kleber 18 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.


- Curry'den Thunder'a 33 sayı


Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 110-88 yendi.

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Warriors'ta Stephen Curry, 33 sayı, 7 ribaunt, Klay Thompson 23 sayı, 8 ribauntla sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Paul George'un 29 sayı, 13 ribaunt, Dennis Schroder'in 15 sayılık performansı, Batı Konferansı 5'incisi Thunder'ın 28. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar


Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-120

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 136-138 (Uzatmada)

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 135-128

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 121-116

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 88-110

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 108-103

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 102-100

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 114-98


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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:56
  1. Basketbol
  2. Cedi Osman
  3. NBA

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