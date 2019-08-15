Cebelitarık'tan flaş İran gemisi kararı
Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin İran'a ait petrol gemisi Grace 1'i serbest bıraktığı iddia edildi.15 Ağustos 2019 Perşembe 17:39
Cebelitarık Özerk Yönetimi basın kuruluşlarından 'GibraltarChronicle' gazetesi, İran petrol gemisi Grace 1'in serbest bırakıldığını duyurdu.
Gazetenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesi ile 4 Temmuz'da alıkonulan İran'a ait yakıt tankeri Grace 1'in serbest bırakıldığı duyuruldu.
Gazete, serbest bırakılma kararının ABD'nin gemiye yönelik 'alıkonulmasınınuzatılması' talebinden birkaç saat sonra geldiğine dikkat çekti.
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