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Cebelitarık'tan flaş İran gemisi kararı

Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin İran'a ait petrol gemisi Grace 1'i serbest bıraktığı iddia edildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:39
Cebelitarık'tan flaş İran gemisi kararı

Cebelitarık Özerk Yönetimi basın kuruluşlarından 'GibraltarChronicle' gazetesi, İran petrol gemisi Grace 1'in serbest bırakıldığını duyurdu.

Gazetenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesi ile 4 Temmuz'da alıkonulan İran'a ait yakıt tankeri Grace 1'in serbest bırakıldığı duyuruldu.

Gazete, serbest bırakılma kararının ABD'nin gemiye yönelik 'alıkonulmasınınuzatılması' talebinden birkaç saat sonra geldiğine dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:39
  1. Cebelitarık
  2. Twitter
  3. ABD

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