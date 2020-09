ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor başarıya odaklandı

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu: "Her maçımızı kazanmak için çıkacağız. Rakiplerine zorluk çıkaran, her maçın içerisinde kalmayı başarabilen bir takım hazırlamak istiyoruz" - "Gençlerden ve tecrübeli yabancılardan oluşan bir kadromuz var. Çalıştığımız her şeyi sahada uygulayabilir, genç oyuncularımız gelişimlerini sahada yansıtırsa finale kadar gidebiliriz"