Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları - Yeşil-mavililerde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti



RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İsmail Kartal ve ekibinin Acıbadem Kadıköy Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Kartal ve yardımcılarının, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı.

Kartal ve teknik ekibin sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.



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