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Çaykur Rizespor'da şampiyonluk heyecanı

Çaykur Rizespor Kulüp Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: "Ümraniyespor karşısında kazanıp, Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz" dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 12:10
Çaykur Rizespor'da şampiyonluk heyecanı

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak lider Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şampiyonluk yarışında sezonun en değerli maçına çıkacaklarını, kazanıp Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Bakır, şampiyonluk yarışının çok zor geçtiğini, son 2 haftaya girilirken kıyasıya yarışın devam ettiğini, kaybedilecek puanların artık telafisinin mümkün olmadığını belirtti.

Ümraniyespor'un ilk iki yarışının içerisindeki rakiplerinden biri olduğuna değinen Bakır, "Rakibimiz, Süper Lig'i sezon başından itibaren çok isteyen ve iyi top oynayan ekiplerden birisi. Çok tecrübeli bir kadroya sahipler. Özellikle iç sahada çok başarılı sonuçlar aldı. Sahalarında 16 maçta sadece Eskişehirspor'a karşı kaybettiler. Çok zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

Her iki ekip için de zorluk ve anlamı yüksek bir maç olacağına vurgu yapan Bakır, şöyle konuştu:

"Rakibimiz ilk iki şansını kaybetmek istemiyor, biz ise yara almamak için oynayacağız. Şampiyonluk yarışında sezonun en zor ve en değerli maçına çıkıyoruz. Ümraniyespor karşısında kazanıp, Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Rakibimizle aramızdaki beş puanlık fark çok önemli değil. Rehavetin getireceği zararları biliyoruz. Bu nedenle hedefimiz bir puan değil üç puan üzerine olacak."

Geçen sezon veda ettikleri Süper Lig'in kapısına geldiklerini aktaran Bakır, "Bu ligde hep misafir olduğumuzu söyledik. Misafirliğimizi Ümraniyespor maçı ile sonlandırıp son hafta kendi sahamızda Gazişehir Gaziantep maçı ile kupamızı kaldırmak en büyük temennimiz. Bu camia futbolcusundan taraftarına kadar verdiği mücadele ile bunu sonuna kadar hak etti." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:10
  1. Gaziantep
  2. Eskişehirspor
  3. Çaykur Rizespor
  4. Ümraniyespor
  5. Spor Toto
  6. Süper Lig

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