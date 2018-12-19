Çaykur Rizespor'da Dhurgham İsmail ile yollar ayrıldı





RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Iraklı oyuncusu Dhurgham İsmail ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2015-2016 sezonunda kadroya dahil edilen oyuncuyla ilgili olarak, "Dhurgham İsmail ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



