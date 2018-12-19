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Çaykur Rizespor'da Dhurgham İsmail ile yollar ayrıldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:20
Çaykur Rizespor'da Dhurgham İsmail ile yollar ayrıldı


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Iraklı oyuncusu Dhurgham İsmail ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2015-2016 sezonunda kadroya dahil edilen oyuncuyla ilgili olarak, "Dhurgham İsmail ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:20
  1. Çaykur Rizespor
  2. Dhurgham İsmael
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

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