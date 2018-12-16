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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: Kendi kalemize gol atmadığımız kaldı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

16 Aralık 2018 Pazar 02:35
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: Kendi kalemize gol atmadığımız kaldı

Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk savunmada çok hata yaptıklarını dile getirerek, “Bizim için hayati bir maçtı. Maça iyi başladık, golü bulabilirdik, rakibi çok fazla kalemize getirmedik. Ama sonra çok hatalar yaptık, çok fazla top kaybettik. İkinci yarı yine penaltı kaçırarak başladık. İki takım da çok fazla pozisyona girdi ve 1-1 biten bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk, beraberlikten memnun değilim. Taraftara galibiyet tattırmak istiyorduk. Savunmada çok hata yapıyoruz, neredeyse kendi kalemize gol atmadığımız kaldı. Bir ara ondan da korktum. Sergen hoca da, ben de herhalde savunmalarımızdan memnun değilizdir. Üstteki hatla aramızda çok fazla bir puan farkı yok ama bugün kazansaydık güzel olacaktı” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 02:35
  1. Çaykur Rizespor
  2. Rizespor
  3. Okan Buruk
  4. Aytemiz Alanyaspor
  5. Alanyaspor
  6. Süper Lig

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