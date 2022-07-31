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Aktüel Çayda akıntıya kapılan yaşlı adam boğuldu
Aktüel

Çayda akıntıya kapılan yaşlı adam boğuldu

Zonguldak'ta odun topladığı sırada çaya düşen yaşlı adam akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 21:47:00 -
Çayda akıntıya kapılan yaşlı adam boğuldu

Zonguldak-Devrek'te odun topladığı sırada çaya düşen yaşlı adam akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Özbağı köyünde odun toplamak için çayın kenarına gelen N.H. (85), ayağının kayması sonucu suya düştü.

Akıntıya kapılan N.H, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından bulunan yaşlı adamın cesedi, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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