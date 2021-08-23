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Aktüel Çay ocağına silahlı saldırı: Yaralılar var
Aktüel

Çay ocağına silahlı saldırı: Yaralılar var

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çay ocağında bulunan 2 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 21:02:00 -
Çay ocağına silahlı saldırı: Yaralılar var

Bursa-Yıldırım'da bir çay ocağında bulunan 2 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, otomobille Yediselviler Mahallesi'ndeki bir çay ocağının önüne gelen kişi ya da kişiler tabancayla içeriye ateş ederek kaçtı.

Olayda çay ocağında çalışan Ö.A. ile müşteri S.D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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