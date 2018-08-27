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Çay hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde girdiği marketten yüklü miktarda çay çalan şahsın hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:17

Beylikdüzü'nde bir markete müşteri kılığından gelen hırsızlık şüphelisi, alışveriş sepetine ve koltuğunun altına aldığı çaylarla birlikte kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÇAY PAKETLERİNİ SEPETE DOLDURDU

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı.

Hırsızlık şüphelisi bir adam, elindeki alışveriş sepetiyle çayların bulunduğu reyona doğru yöneldi. Etrafında gördüğü insanlara da aldırış etmeyen şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 40 lira olan çay paketlerini sepete doldurmaya başladı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

İlk başta normal bir müşteri gibi görülen şüpheli sepet dolduktan sonra da 2 paket çayı da koltuğunun altına koyarak marketten ayrıldı. Yaşanan anları fark eden market çalışanları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, yaşanan hırsızlık olayı sonrası şüpheliyi arama çalışması başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan anlar ise marketin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çayların bulunduğu bölüme gelip sepete paketleri koyması ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:17
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