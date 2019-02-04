Çavuşoğlu: Irak’ın inşası için 5 milyar dolar kredi vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’a en büyük taahhütte Türkiye’nin bulunduğunu belirterek, “5 milyar dolar kredi vereceğiz. Bu 5 milyar dolarlık krediden işadamlarımız istifade edecek” dedi. Kredinin yatırım ve ticaret için kullandırılacağını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Irak’ın yeniden inşası için çalışmaları hızlandırdık. Önümüzdeki günlerde ülkede hem Bağdat’a hem de Erbil’e bir ziyarette bulunacağız. Cumhurbaşkanımızın seçimlerden sonra Irak’a yapacağı ziyaretin de hazırlıklarını yapmış olacağız. Irak’ın başka sorunları da var. Halen terör tehdidi mevcut. Bu konuda da uluslararası toplumla bir araya gelip sorunların çözümü için uğraşıyoruz.”