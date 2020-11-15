Çavuşoğlu: Her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Devleti'nin Bağımsızlık Günü'nü sosyal medyadan kutladı. Çavuşoğlu, "Filistin Devleti'nin ilanının 32. yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz "dedi.

"Kudüs davası ve Filistin meselesinde en güçlü savunucu Türkiye olacaktır"

Dışişleri Bakanlığı da resmi Twitter hesabından, Filistin Devleti'nin ilan edildiği 32. yıldönümünü kutladı. Dışişleri Bakanlığı, "Filistin Devleti'nin ilanının 32. yıldönümü kutlu olsun. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da #Kudüs davası ve Filistin meselesinin en güçlü savunucularından biri olacaktır. Haklı mücadelesinde kardeş Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.