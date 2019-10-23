Çavuşoğlu: Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetini kabullendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda Rusya ile yapılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye 5 gün içinde 2 önemli güçle anlaşma sağladı. Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir.

(Barış Pınarı Harekatı sahasında) Herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz..

YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacak.

Türkiye'nin çabaları, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçti.

Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu.

Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak.

Rejim açıklaması

(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu. Adana mutabakatı geçmişte PKK'ya karşı yapılmıştı. Bizim rejimle doğrudan bir temasımız yok istihbari temas olur.

Şu andaki rejimin Adana Mutabakatı'nı istese de uygulama kapasitesi yok otoritesi yok boşluklar var. Göçmenler kendini güvende hissediyorsa dönüyor.

"Önemli olan burada iyi niyetin olması ve herkesin mutabakata bağlı kalması"

Göçmenlerin dönüşü için Rusya ile birlikte çalışacağız. Üç Avrupa ülkesi ile bir araya gelme ihtimalimiz var. Sahada ve masada üzerimize düşeni yapacağız. Önemli olan burada iyi niyetin olması ve herkesin mutabakata bağlı kalması. Mutabakatla Rusya ile işbirliğimiz adeta taçlanmıştır.

Rusya ile ortak devriye

10 kilometre derinlikte ihtiyaç duyulan yerde yürütülecek. Ortak devriyede zaman sınırı yok, çözüm oluncaya kadar. Devriye, Suriye'de siyasi çözüm oluncaya kadar sürecek.''

Anlatma konusunda sıkıntımız yok. Biz dengeleri son 1,5 yıldır değiştirdik. Önce Fırat Kalkanı sonra Zeytindalı en son Barış Pınarı Harekatı ile dengeler tamamen değişti. Sahada varsanız masada da varsınız. Haklıyız vicdanen rahatız. Dengeleri değiştirdik.

'PKK eşittir Kürtler' demek Kürt kardeşlerimize hakarettir küfürdür"

Kürtlerle teröristleri iyi ayırt etmemiz lazım. 'PKK eşittir Kürtler' demek Kürt kardeşlerimize hakarettir küfürdür.

Rusya'nın 'Türk ordusu ezer' açıklamasına cevap

(ABD Dışişleri Bakanı) Pompeo dün beni aradı ve ABD askeri birimlerinin bizim askeri makamlarımıza yazılı olarak YPG unsurlarını çıkarttık bilgisini teyit etti. Ben de şunu söyledim sahada karşımıza terörist çıkarsa temizleriz. Dün Putin de 'Biz YPG/PKK'ya güçlü ültimatom vereceğiz. Çekilmezse siz gereğini yaparsınız' dedi. Rusya hemen sözünü yerine getirmeye başlamış bu önemli.

YPG/PKK kimle iş tutarsa tutsun biz gereğini yaparız

YPG/PKK kimle iş tutarsa tutsun biz gereğini yaparız. Bu FETÖ olur onunla da mücadelemizi devam ettiriyoruz. Aynı şekilde DAEŞ ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Rejim ile YPG/PKK işbirliği yapabilir.

En çok üzülen İsrail

ABD'nin rolü ne olacak? ABD bizim bu bölgelerden çekiliyor ama Irak'ın batısına geçecekleri görülüyor. Bugüne kadar YPG'ye verdikleri silahların bir çoğunu Irak üzerinden getirdiler. Burada PKK/YPG terör örgütü kurmalarının amacı İran buralara gelmesin. Bunu İsrail istiyor. Bu süreçte en çok hayal kırıklığına uğrayan ülke İsrail. ABD bundan sonra Suriye'de bir siyasi çözüme bizim gibi katkı sağlasın. Trump tamamen çekileceklerini söylüyor ama bir grubun yoğun kampanya yürüttüğünü görüyoruz. Artık YPG/PKK ile istedikleri yakın işbirliğini sürdüremeyeceklerdir.

''Suriye milli ordusu çok büyük katkı sağladı"

Suriye Milli Ordusu eski adıyla Özgür Suriye Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamışlardır. Bu insanlar kendi topraklarına dönme mücadelesi veriyorlar. 70 civarında şehit var.''