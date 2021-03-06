  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Çatalca sular ne zaman gelecek?
Yaşam

Çatalca sular ne zaman gelecek?

Çatalca su kesintisi ne zaman başlayacak? İSKİ yaptığı duyuruda 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi yaşanacağını belirtti. Söz konusu ilçeler Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca. Peki, Çatalca güncel su kesintisi saatleri nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 16:27:00 -
Çatalca sular ne zaman gelecek?

Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek? | Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında yenile çalışması yapılacak. Bu sebeple İstanbul'da 3 ilçeye 17 saat su verilmeyecek. Peki, İstanbul’da sular ne zaman kesilecek?

Çatalca sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada kesintinin 9 Mart Salı günü 22.00'de başlayacağı ve 10 Mart Çarşamba günü saat 15.00’te sona ereceği ifade edildi

Çatalca: Çakıl Mahallesi, Ovayenice Mahallesi, Elbasan Mahallesi, Ferhatpaşa Mahallesi, Kaleiçi Mahallesi ve Muratbey Mahallesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selahattin Demirtaş'tan skandal taziye mesajı: Değil şehit, 'Askerlerimiz' bile diyemedi!
Gündem

Selahattin Demirtaş'tan skandal taziye mesajı: Değil şehit, 'Askerlerimiz' bile diyemedi!

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla 37 vatandaşımızın ölümüne sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bitlis'teki helikopter k..
HÜRJET’in motoru resmen belli oldu
Teknoloji

HÜRJET’in motoru resmen belli oldu

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Tekamül ve Hafif Taarruz Uçağı’nda kullanılacak motor belli oldu...
Piknik tüpü patladı! Dükkan cayır cayır yandı
Yaşam

Piknik tüpü patladı! Dükkan cayır cayır yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kıraathanenin deposundaki piknik tüpü patladı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında iş yeri kullan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay