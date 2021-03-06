Çatalca sular ne zaman gelecek?
Çatalca su kesintisi ne zaman başlayacak? İSKİ yaptığı duyuruda 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi yaşanacağını belirtti. Söz konusu ilçeler Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca. Peki, Çatalca güncel su kesintisi saatleri nedir?
Çatalca su kesintisi ne zaman bitecek? | Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında yenile çalışması yapılacak. Bu sebeple İstanbul'da 3 ilçeye 17 saat su verilmeyecek. Peki, İstanbul’da sular ne zaman kesilecek?
Çatalca sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada kesintinin 9 Mart Salı günü 22.00'de başlayacağı ve 10 Mart Çarşamba günü saat 15.00’te sona ereceği ifade edildi
Çatalca: Çakıl Mahallesi, Ovayenice Mahallesi, Elbasan Mahallesi, Ferhatpaşa Mahallesi, Kaleiçi Mahallesi ve Muratbey Mahallesi