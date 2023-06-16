Casus yazılım çatlağı: Piyasaların manipüle edildiği iddiası! Firmalar manipülatif çalışmalar yapıyorlar
Casus yazılımlar için “fiili moratoryum” talep edildi İddiası gündeme bomba gibi düştü! Çok büyük iddia: Demokratik kontrolü ve özgür basını etkisizleştirmek, seçimleri manipüle etmek ve siyasi sonuçlara yön vermek isteniyor... Hatta bu adımla altın, dolar, gümüş, eure benzeri döviz getiren yatırım araçlarındaki kararları kontrol etmek isteniyor. “Casus yazılım” kararı iddiası: AB hükümetleri muhalefeti sindirmek için kullanmış
Bazı AB ülkelerinin casus yazılımları usulsüzce kullandığı ve ihraç ettiğinin ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturmaya dair rapor AP’de kabul edildi. Casus yazılımlar için “fiili moratoryum” talep edildi.
Casus yazılım kararında, AB üyesi devletlerde iktidarların veya kamu kurum veya makamlarının, “muhalefeti, karşıt görüşten olanları ve sivil toplumu gözetlemek, şantajla korkutmak, caydırmak, manipüle etmek ve itibarsızlaştırmak, demokratik kontrolü ve özgür basını etkisizleştirmek, seçimleri manipüle etmek ve siyasi amaçlarla hakimleri, savcıları ve avukatları hedef alarak hukuk devletini tehlikeye sokmak” için casus yazılım kullanmaları sert dille kınandı. Bu yazılımların meşru olmayan biçimde kullanılmasının “AB demokrasisinin bütünlüğünü ihlal ettiği” görüşü dile getirildi.
DW'de yer alan haberde: Kararda, casus yazılımların Avrupa hukukuyla uyumlu kullanımı için düzenleme yapılmaması halinde yasaklanmaları çağrısında bulunulduğu aktarıldı.