Çarptığı araca bıraktığı not 'insanlık ölmemiş' dedirtti!

Kırşehir'de akşam saatlerinde arabaya çarpan bir vatandaş çarptığı arabanın üzerine bir not bıraktı.

Olay Kırşehir'de akşam saatlerinde Güneykent yolunda Güzler Piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selçuk Y. isimli bir vatandaş, park halinde bulunan bir otomobile geri geri gelirken Murat A.'ya ait aracın arka farına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sağ arkasında bulunan sinyal lambasında hasar oluştu.

"YANAŞIRKEN SİNYAL LAMBASINI KIRDIM"

Çarptığı aracın şoförünü yerinde göremeyen Selçuk Y. , çarptığı aracın camına, "Kardeşim, senin arka sinyal lambanı kırdım yanaşırken. Numaram.... Ara görüşelim. Selçuk." yazılı not yazarak telefon numarasını bıraktı.

SABAH SAATLERİNDE KIRILDIĞINI FARK ETTİ

Yazıyı gören sürücü Murat A., 'böyle insanlar kaldı mı' diyerek duyarlı vatandaşı takdir etti. Aracına bırakılan notun üzerindeki irtibat numaradan arayan sürücü Murat Ateş, aracına çarpan Selçuk Y. adlı kişiyi arayarak teşekkür etti.

Selçuk Y. ise aracına çarptığı Murat Ateş'in zararını karşıladı.