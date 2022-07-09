Cari açık mayısta 6.4 milyar dolar oldu

12 aylık cari işlemler açığı da 29 milyar 444 milyon dolara yükseldi. Geçen senenin mayıs ayında 1 milyar 28 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2022’nin aynı döneminde 388 milyon dolar fazla oluştu.

Öte yandan nisan ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 737 milyon dolardan 2 milyar 948 milyon dolara revize edildi. Ekonomistlerce cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vereceği tahmin ediliyordu. Açığın 2022 sonunda ise 42 milyar 440 milyon dolara varacağı öngörülüyordu.