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Ekonomi Cari açık mayısta 6.4 milyar dolar oldu
Ekonomi

Cari açık mayısta 6.4 milyar dolar oldu

Cari işlemler açığı, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolara çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 11:27:00 -
Cari açık mayısta 6.4 milyar dolar oldu

12 aylık cari işlemler açığı da 29 milyar 444 milyon dolara yükseldi. Geçen senenin mayıs ayında 1 milyar 28 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2022’nin aynı döneminde 388 milyon dolar fazla oluştu.

Öte yandan nisan ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 737 milyon dolardan 2 milyar 948 milyon dolara revize edildi. Ekonomistlerce cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vereceği tahmin ediliyordu. Açığın 2022 sonunda ise 42 milyar 440 milyon dolara varacağı öngörülüyordu.

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