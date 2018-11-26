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Çaresiz anne hırsıza seslendi! 'Kızımın hayatı çaldığın telefona bağlı'

Antalya'da hastane bahçesinde telefonu çalınan Türkan Delibaş, "İmmün yetmezliği hastalığı olan 2 yaşındaki kızımın kan bağışçılarının numaraları ve bilgileri o telefonda kayıtlıydı. Kimseye ulaşamıyorum, telefonumu çalan getirsin" dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:43
Çaresiz anne hırsıza seslendi! 'Kızımın hayatı çaldığın telefona bağlı'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, bağışıklık sistemi zayıflığı(immün yetmezliği) nedeniyle 4 aydır tedavisi devam eden Hiranur Delibaş'ın annesi Türkan Delibaş, kan bağışçılarıyla irtibat kurması için hayırseverlerin aldığı telefonun çalındığını söyledi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşadıklarını söyleyen Türkan Delibaş, "Hiranur yaklaşık 4 aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Kızım odasında uyurken hava almak için hastanenin A Blok bahçesine çıktım. O sırada yanıma gelen bir genç, 'Telefonum arıza yaptı' diyerek, cep telefonumu istedi. Ben de kızıma kan ararken hastane bahçesinde cep telefonum olmadığı için yaşadığım sıkıntıları hatırlayıp hemen telefonumu verdim. Fakat kısa süre sonra gözden kaybolan genci bir daha görmedim, telefonum çalındı" diye konuştu.



Hiranur'un kan ihtiyacı için Antalya Kan Bankası gönüllüleri, hastanedeki ihtiyaçları için de Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllülerinin destek olduğunu anlatan Türkan Delibaş, "Telefonda, sürekli kan vermeye gelen donörlerin numaraları kayıtlıydı. Hiranur'un hastalık sürecini takip etmek üzere kayda aldığım fotoğraf ve videolar bulunuyordu. Telefon maddi değerinden ziyade, kızımı hayata bağladığı için önemliydi. Ben o telefonla çocuğuma granülosit ve kan arıyordum. Her şeyim, tüm telefon numaralarım, çocuğumun hayatı o telefona bağlıydı. Hırsızın bir an önce telefonumu getirmesini istiyorum. Her şeyimizi aldı gitti" dedi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:43
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Hiranur Delibaş
  4. Türkan Delibaş
  5. çaresiz anne
  6. hırsıza seslendi
  7. Alanya

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