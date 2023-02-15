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Aktüel Çare Derneği: Türkiye'nin Yaralarını Sarıyor
Aktüel

Çare Derneği: Türkiye'nin Yaralarını Sarıyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen depremler, insanların hayatını derinden sarstı. Çare Derneği de depremin ilk anından itibaren bölgede olup insanlarımıza yardım etmeye çalışıyor. 158 kişilik bir ekip ve binlerce gönüllümüzle deprem bölgelerinde olan dernek, yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 17:16:00 - 2023-02-15 17:19:45
Çare Derneği: Türkiye'nin Yaralarını Sarıyor

Çare Derneği Başkan Vekili Dr. Mehmet Rıza Derindağ:

"Deprem, insanların hayatını derinden etkileyen ve evsiz kalanların sayısını arttıran ender afetlerden biridir. Çare Derneği olarak, depremzedelerin acılarını dindirmek için deprem bölgesindeyiz. Her gün depremzedelere ulaşarak, onların en temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Sıcak yemek dağıtımları, malzeme desteği, barınma ihtiyacı olan ailelere ev için hijyen malzemeleri ve soba gibi insani yardımlar sunuyoruz.

Ekip arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz deprem anından itibaren enkaz başında umutla bekleyen insanların yanında oldular. Onlara en ihtiyaç duydukları anda yardım etmeye çalıştılar. Depremzede ailelere malzeme, gıda, bebek bezi, battaniye, soba, kömür, odun, ilaç ve daha pek çok insani yardım ulaştırıldı. Ayrıca, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında da yer alarak 5 kişinin kurtarılmasına vesile oldular. Depremzedelerin acısı bizim acımızdır ve elimizden geleni yaparak onların yardımına koşmaya devam edeceğiz. "

100.000 Kişiye Sıcak Yemek Dağıtımı

Çare Derneği, deprem bölgesindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerine devam ediyor. Depremin ilk haftası toplamda 100.000 kişiye sıcak yemek ikram etti. Deprem bölgeleri olan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Hatay gibi şehirlerde sıcak yemek noktaları kurdular. Her gün depremzedelere ulaşarak, onlara sıcak ve lezzetli yemekleri sunuyorlar

Gerçekleştirilen İnsani Yardımlar

Çare Derneği, afet bölgesindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla depremin ilk haftası şu insani yardımları gerçekleştirdi:

  • 36.150 aileye kumanya desteği
  • 100.000 kişiye sıcak yemek dağıtımı
  • Çocuklu ailelere 3.500 bebek maması ve 8.000 bebek bezi
  • 1.300 tıbbî malzeme yardımı
  • Sokakta kalan 15.000 kişiye battaniye dağıtımı
  • 5 tır malzemesi mont ve kışlık giysi
  • 8 tır soba yardımı
  • 44 ton kömür ve 43 ton odun yardımı
  • 300 ilaç paketi yardımı
  • Toplamda 158 kişilik görevli, binlerce gönüllü ve bağışçı ile Türkiye'nin yaralarının sarılmasına büyük destek!

Sıcak Yemek Dağıtımları Devam Edecek

Çare Derneği, her gün sıcak yemek dağıtımı ile depremzedelerin yanında olmaya devam edecek. Deprem bölgeleri olan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da sıcak yemek noktaları mevcut. Her gün depremzedelere ulaşarak, onlara sıcak ve lezzetli yemekler sunan Çare Derneği, yemek dağıtımlarına devam edecek.

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