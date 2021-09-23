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Aktüel Cansuyu, Mali’de 34 su kuyusu açtı
Aktüel

Cansuyu, Mali’de 34 su kuyusu açtı

Cansuyu Derneği, hayırseverlerin destekleriyle Mali’de 34 su kuyusu daha açarak bölge halkının kullanımına sundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 23:15:00 -
Cansuyu, Mali’de 34 su kuyusu açtı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamada; dünyada 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorununu çözmek için başlatılan “Su Kuyusu Projesi” ile milyonlarca insanın hasret kaldığı temiz içme suyuna erişimin sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda Mali’nin Segue bölgesinde 34 su kuyusu açıldı. Bu hizmetle bir yandan çamurlu suyun sebep olduğu birçok hastalığın da önüne geçildiği aktarılan açıklamada; diğer yandan da tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin gelişmesine de destek olunduğunun altı çizildi.

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