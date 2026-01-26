Cansuyu Derneği'nden Ramazan'da dev yardım seferberliği: Gazze ve Mazlum Coğrafyalar Öncelikli

Gazze, Arakan, Keşmir ve Sudan gibi ağır insani krizlerin yaşandığı bölgelerde yoğunlaşacak olan dernek, hayırseverlerin emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

MUSTAFA KÖYLÜ:

"Dünyayı Sorunlar Yumağı Haline Getiriyorlar"

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, dünyadaki mazlumların durumuna ve derneğin misyonuna dair yaptığı açıklamada, küresel sisteme yönelik eleştirilerini ve çözüm iradesini şu sözlerle dile getirdi:

“Dünya Siyonizm’i hiç boş durmuyor. Bizler bir yarayı sarmaya çalışırken yeni ülkelerde, başka coğrafyalarda farklı sorunlar meydana getirerek dünyayı sorunlar yumağı haline getiriyorlar. Sudan’da, Somali’de yaşananları bütün dünya seyrediyor. Biz her yerde olmak zorundayız. Arakan’da hâlâ mezalim devam ediyor, oradaki kardeşlerimizi de unutmamak icap ediyor. Şu anda dünyanın en fakir bölgelerinde yardım çalışmalarımız sürüyor; İnşallah Ramazan boyunca insanların yüzlerini güldürecek çalışmalar yapacağız. Rabbim bu Ramazan-ı Şerif’i tüm Ümmet-i Muhammed için hayırlara vesile eylesin.”

GAZZE İÇİN 20 TIRLIK YENİ YARDIM FİLOSU

Dünyadaki kanayan yaraları sarmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Mustafa Köylü, Derneğin yurt dışı faaliyetlerinde aslan payını Gazze aldığını belirtti. Köylü, Gazze yardımlarına dair güncel verileri paylaştı:

“Mevcut Durum: Şu ana kadar 100’den fazla tır Gazze’ye ulaştırılarak yardımların dağıtımı gerçekleştirildi.

Ramazan Konvoyu: Ramazan’da dağıtılmak üzere hazırlanan 20 tırlık yeni bir filo, birkaç gün içinde Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıkacak.

Fitreler Gazze'ye: Bu yıl da fitrelerin Gazze’deki mazlumlara ulaştırılması için özel bir gayret gösterilecek.”

MAZLUM COĞRAFYALARDA YOĞUN MESAİ

Genel Başkan Köylü, dünyadaki işgal ve katliam alanlarının arttığına dikkat çekerek derneğin öncelikli rotalarını açıkladı:

“Kriz Bölgeleri: Sudan, Yemen, Arakan ve Keşmir’de gıda başta olmak üzere temel yardımların dağıtımı sürecek.

Sudan ve Arakan: Sudan’da başlatılan yardım çalışmaları artırılarak devam edecek; Arakan’daki mezalim altında yaşayan kardeşler de unutulmayacak.

Afrika ve Sahra Altı: Dünyanın en fakir ülkelerinin bulunduğu Sahra Altı bölgesinde Ramazan boyunca insanların yüzünü güldürecek projeler hayata geçirilecek.”

YURT İÇİNDE KAPSAMLI SOSYAL YARDIM PROGRAMI

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, derneğin 21 yıllık tecrübesiyle hazırlıklarını tamamladığını belirterek yurt içi planlamalarını paylaştı:

“Gıda Dağıtımı: Türkiye genelinde belirlenen muhtaç ailelere yönelik gıda dağıtım programı uygulanacak.

İftar ve Giyim: Ramazan boyunca iftar sofraları kurulacak; ihtiyaç sahiplerine elbise ve ayakkabı gibi giyim yardımları ulaştırılacak.

Emanetlerin Teslimi: Hayırseverlerin bağışladığı fitre ve zekatlar ile tüm hayır ve hasenatlar titizlikle belirlenen gerçek muhtaçlara teslim edilecek.”