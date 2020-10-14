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Gündem Canlı yayında darbe tartışması
Gündem

Canlı yayında darbe tartışması

Prof. Dr. Ersan Şen ve Gazeteci Cem Küçük katıldıkları televizyon programında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı ‘Işıklar yanıyor’ sözünü masaya yatırdı. Şen ve Küçük arasında darbe tartışması çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 04:17:00 -

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı ‘Işıklar yanıyor’ paylaşımı sonrası Prof. Dr. Ersan Şen ve Gazeteci Cem Küçük katıldıkları canlı yayında tartıştı.

Prof. Dr. Ersan Şen, "Anayasa Mahkemesinin bir üyesinin ya da TBMM'de bir milletvekilinin sözüyle hükümet değişmez, Anayasa Mahkemesi değişmez, benim görevim niyet okumak değil, bir yargı mensubunun attığı tweet ile kurumu hedef almak doğru değil" ifadeleri sonrası araya giren Gazeteci Cem Küçük, "Anayasa Mahkemesi üyesi darbe iması yapıyor. Ankara'da ışıkların yanması darbe anlamına gelmiyor mu?" diyerek tepki gösterdi.

Şen, Küçük'ün karşı çıkmasına, "Benim işim ima değil, niyet okumak değil, bunun bir cezası yok. Darbe iması yapmanın bir cezası yok." dedi.

Anayasa Mahkemesi üyesinin linç edildiğini belirten Şen, "Burada bir suç varsa gereği yapılır. Geçmişte Ergenekon sürecinde ne tweetlerin atıldığı ortada." dedi.

Küçük'ün "bu sözleri kınıyor musunuz?" sözüne Şen, "Ben ne bileyim darbe açıklaması yapıp yapmadığını" dedi.

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