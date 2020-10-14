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Gündem Canlı yayında açıkladı! AYM'nin ışıklarını söndürmüşler
Gündem

Canlı yayında açıkladı! AYM'nin ışıklarını söndürmüşler

CHP yandaşı Şaban Sevinç, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımının ardından Anayasa Mahkemesi binasının önüne gittiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 22:27:00 -

 yeniakit.com.tr 

CNN Türk'te Ahmet Hakan Coşkun'un sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan CHP yandaşı Şaban Sevinç, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımının ardından Anayasa Mahkemesi binasının önüne gittiğini açıkladı.

AYM'nin ışıklarının sönük halde olduğunu ifade eden Sevinç, "Ben o saatlerde dışarıdaydım. Ben olayı duyunca Anayasa Mahkemesi'nin önünden geçtim. Eskiden Genelkurmay'ın önünden geçerdik. Tweet atıldıktan sonra 45-50 dakika sonra AYM'nin önündeydim. Hemen resmini çektim, yanmıyordu ışıklar." ifadesini kullandı.

Gazeteci Turgay Güler de "Ortalık alevlenince kapatıp gitmişlerdir" cevabını verdi.

CHP yandaşı gazetecinin, Engin Yıldırım'ın darbe imasıyla iktidara asist yaptığını söyleyerek bunun hükümete yaradığını iddia etmesi ise ilginç karşılandı.

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