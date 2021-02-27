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Gündem CANLI YAYIN! Milli Görüş hareketi ve 28 Şubat süreci ‘Ülke Gündemi’nde konuşuluyor! O isimden canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Milli Görüş hareketi ve 28 Şubat süreci ‘Ülke Gündemi’nde konuşuluyor! O isimden canlı yayında flaş açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı avukat Bayram Sakartepe, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 20:00:00 -
CANLI YAYIN! Milli Görüş hareketi ve 28 Şubat süreci ‘Ülke Gündemi’nde konuşuluyor! O isimden canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Türk demokrasi tarihine ‘büyük bir kara leke’ olarak geçen 28 Şubat’ın izleri silindi mi? 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı avukat Bayram Sakartepe, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=zNklWA3m-GI&feature=youtu.be

 

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