CANLI YAYIN! Milli Görüş hareketi ve 28 Şubat süreci ‘Ülke Gündemi’nde konuşuluyor! O isimden canlı yayında flaş açıklamalar
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı avukat Bayram Sakartepe, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türk demokrasi tarihine ‘büyük bir kara leke’ olarak geçen 28 Şubat’ın izleri silindi mi?
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı avukat Bayram Sakartepe, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=zNklWA3m-GI&feature=youtu.be