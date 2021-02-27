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Gündem CANLI YAYIN! FETÖ-PKK işbirliği ve MİT’in kritik operasyonları: İşte bomba gerçekler
Gündem

CANLI YAYIN! FETÖ-PKK işbirliği ve MİT’in kritik operasyonları: İşte bomba gerçekler

MİT FETÖ’cü teröristlere dünyayı dar etmeye devam ediyor. Afrika’dan Avrupa’ya Orta Asya’dan Orta Doğu’ya kadar çok geniş alanda yapılan FETÖ operasyonlarının perde arkası yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında masaya yatırılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 21:06:00 - 2021-02-27 21:16:34
CANLI YAYIN! FETÖ-PKK işbirliği ve MİT’in kritik operasyonları: İşte bomba gerçekler

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

FETÖ’ye karşı MİT’in amansız operasyonları yurt dışında devam ediyor. Uluslararası hain bir örgüt yapılanması olan FETÖ’nün PKK terör örgütüyle nasıl bir uzlaşma sağladığı ve MİT’in kritik operasyonlarının arka planı canlı yayında konuşuluyor. 

Yurtiçi ve yurtdışındaki FETÖ ile mücadelede çok önemli bir isim olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=1qMR9vqNWCY&feature=youtu.be

 

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