Canlı hayvanları ve eti sadece ESK ithal ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca, bir internet sitesinde yer alan habere ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun hazırladığı rapora atıfta bulunularak Türkiye’de hayvancılığın iflas noktasına getirildiği, yine et ve canlı hayvan ithalatının AK Parti’li kişilerce yapıldığına ilişkin iddiaların yer aldığı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Türkiye’de canlı hayvan ithalatı kapsamında kesimlik hayvan ve et ithalatının sadece Bakanlığa bağlı Et ve Süt Kurumu tarafından gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, besilik ve damızlık hayvan ithalatının da ithalat yapmak isteyen işletmelerin kontrol belgesi alması koşuluyla gerçekleştirilebildiği kaydedildi. Damızlık ve besilik hayvan ithal etmek isteyen ve Bakanlık tarafından istenen belgeleri tamamlayarak ithalat başvurusunda bulunan her işletmeye izin verildiğinin vurgulandığı açıklamada, söz konusu haberde bahsi geçtiği gibi herhangi bir kesime ithalat yaptırıldığı gibi bir durumun söz konusu olmadığının altı çizildi.