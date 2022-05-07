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Aktüel Çankırı'da kaza! Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Çankırı'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 21:50:00 -
Çankırı'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Çankırı-Ilgaz'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Salih G. (71) idaresindeki 34 VZ 3096 plakalı hafif ticari araç, Çörekçiler köyü mevkisinde karşı yönden gelen K.T. (42) yönetimindeki 34 GJ 5851 plakalı minibüsle çarpıştı.

Salih G. ile Neriman G. kaza yerinde, M.G. de kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Çankırı ve Ilgaz Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

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