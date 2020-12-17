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Aktüel Çankırı'da 75 yaşındaki kayıp kadından 17 gündür haber alınamıyor
Aktüel

Çankırı'da 75 yaşındaki kayıp kadından 17 gündür haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:19:25 -
Çankırı'da 75 yaşındaki kayıp kadından 17 gündür haber alınamıyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 17 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan Yıldırım'dan haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına AFAD, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri katılıyor.

Aramalarda, kadavra ve iz takip köpeklerinden de yararlanılıyor.

İstanbul'dan gelen Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi de köy yakınlarındaki Kızılırmak'ta arama çalışmasını sürdürdü.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarının 17. gününde de kayıp kadına ait bir ize ulaşılamadı.

Köy muhtarı Ünal Tuncer, gazetecilere, arama çalışmalarından sonuç beklediklerini söyledi.

Ekiplerin Kızılırmak içinde yoğun çalışma gerçekleştirdiğini anlatan Tuncer, "Arama çalışmalarında köpeklerden de faydalanılıyor. Ailenin acılı bekleyişi devam ediyor. Bugüne kadar herhangi bir iz bulunamadığı için aile de büyük üzüntü yaşıyor." dedi.

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