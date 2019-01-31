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Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni çağrı: 18 yaşına kadar yasaklanmalı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mısır şurubu şekeri olarak da bilinen nişasta bazlı şekerin kotasının yüzde 5'ten yüzde 2,5'e indirildiğini açıklamasının ardından Prof. Dr. Canan Karatay'dan yeni çağrı geldi.

31 Ocak 2019 Perşembe 20:13
Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni çağrı: 18 yaşına kadar yasaklanmalı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'nişasta bazlı şeker' kotasının yüzde 5'ten yüzde 2,5'e indirildiğini duyurmasının ardından İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu kotanın düşürülmesinin yetmeyeceğini vurgulayarak katıldığı televizyon programında mısır şurubu şekeri konusunda uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yapan Karatay, "Ben burada Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Sağlık Bakanı'mıza sesleniyorum. 18 yaşına kadar yasaklanması lazım. Alkol nasıl yasak satılmıyor. Bunun da yasaklanması lazım." dedi.

NTV canlı yayınına katılan Karatay, hazır ürünler ve gazlı içeceklerdeki mısır şurubu şekeriyle ilgili uyarılarını bir kez daha tekrar etti.

"Mısır şurubu bütün hastalıkları başlatabiliyor"

Nişasta bazlı şeker ve mısır şurubunun zararlarını anlatan Karatay, "Pakete giren hiçbir şeyi yemeyin diyoruz. Vücutta bütün hastalıkları başlatabiliyor. En başta mısır şurubu şekeri tansiyonu yükseltiyor. Tip 2 şeker hastalığını başlatıyor. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasını başlatıyor. Böbreklerde idrar söken tüpleri tahrip ediyor. Beyin için damarlarda darlıklar meydana getiriyor kolon dediğimiz bağırsaktan kanserojen etkisi yapıyor, obeziteyi başlatıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklanmalı

"Mısır şurubu dediğimiz sıvı olan şekerli gazlı içecekler, bu çocukların alkolü" diyen Karatay, konuşmasına böyle devam etti:

"Onun için ben burada Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Sağlık Bakanı'mıza sesleniyorum. 18 yaşına kadar yasaklanması lazım. Alkol nasıl yasak satılmıyor. Bunun da yasaklanması lazım. Eğer gençlerimizin ve çocuklarımızın bebeklerimizin sağlığını düşünüyorsak. Gerçi kantinlerde bunu kaldırdılar."

"Çok seviyorum tatlı krizim var" diyenler için Karatay, şöyle konuştu:

"Şekerden vazgeçmek yok. Eğer öyle hissediyorlarsa bilin ki metabolik bozukluk var. Bağırsaklarda bozukluk var. Bağırsaklardaki düşman bakteriler bunu istiyor. Metabolizmayı düzeltmekte fayda var.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 20:13
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