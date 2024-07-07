Canan Karatay tüyoyu verdi! Güneş kreminde kanser riski: Asla ama asla kullanmayın' dedi, tıp dünyası ikiye bölündü

Güneş kremlerinin yararlı mı yoksa zararlı olduğu konusunda tıp dünyası ikiye bölündü. Prof. Dr. Canan Karatay. "Güneş kremi kanser yapıyor" dedi, ortalık karıştı.

"ASLA AMA ASLA GÜNEŞ KREMİ KULLANMAYIN"

Kimileri kış güneş kremlerini yaz kış çantasından eksik etmezken kimi de yazın gelmesiyle hemen kozmetikçiye koşuyor. Atv Haber'in aktardığına göre Profesör Doktor Canan Karatay ezber bozan açıklamalarına bir yenisini ekledi: "Asla ama asla güneş kremi kullanmayın, kanser yapıyor" dedi ve ekledi: D vitamini alımını da engellediğini iddia etti.

Güneş kremlerinin ölümcül hastalıklara davetiye olduğunu savunan Karatay "Her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor" dedi.

TIP DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Karatay özellikle yüksek faktörlü güneş kremlerinin D vitamini alımını engellediği görüşünde. Uzmanlardan bu teze destek veren de var karşı çıkan da. Dermatolog Doç. Dr. Ezgi Özkur "Güneş kremleri tabii ki yararlıdır. biz artık Çünkü güneşin kanser yapıcı etkisinden eminiz. Güneş kremi kullanımının şu an D vitamini eksikliği yaptığına dair elimizde hiçbir gerçek veri yok" diye konuştu.

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta ise "Güneş kremlerinde Birçok kimyasal bulunur ve bunların bazılarının kanserojen olduğu bazılarının ise hormon bozucu olduğu bilinmektedir. Deriye güneş kremi, güneş sütü veya başka türlü kozmetikler sürülmesi D vitamini sentezini bozar" dedi.

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EZBER BOZAN BİR ÇIKIŞ DAHA

Karatay'ın bir iddiası daha var ki o da bilinenin aksine öğle saatlerinde güneş ışığı almak. Uzmanların bu iddiaya ilişkin yorumları ise şöyle:

Doç. Dr. Özkur: Öğlen saatlerinde güneşin dik geldiği zamanlar güneş yanığı oluşma riski artıyor.

Prof. Dr. Küçükusta: Öğlen vakti yani 12.00 ile 13.00 arasında 15 dakikalık bir güneş banyosu yapmak yeterlidir.

İç hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Yener Gün: Cilt kanserinden korunmak için saat 10.00-16.00 arasında güneşe çok maruz kalmayın istiyoruz.

Öte yandan Prof. Dr. Canan Karatay'a göre sağlıklı gıdaların vücuda girmemesi sorunu tetikliyor diyen Canan Karatay, el titremesine dair merak edilen birçok soruyu ve çözüm yollarını da paylaştı.

Gençlerde gitgide arttı diyen Canan Karatay uyarmıştı! El titremesinden kurtarıyor

Ellerinizin titreyip titremediğini anlamak için kolunuzu dümdüz uzatmanız yeterli. Bu durumda elleriniz kontrol dışında titremeye başlayabilir. El titremesi birçok durumun sonucu olabilir. İşte Canan Karatay'dan tavsiyeler.

Canan Karatay'a göre el titremesine neden olan faktörlerden biri de kullanılan bazı ilaçlar. Özellikle ağrı ilaçları, tansiyon ilaçları ve antibiyotikler bu tür problemlere yol açabilir. Bağırsak florasını etkileyen bu ilaçların yanı sıra şekerli ve gazlı besin tüketimi de el titremesine yol açabilir.

Enerji içeceği tüketiminin zararlarına değinen Karatay, spor salonlarında tüketilen enerji içeceklerinin sinirlerde dejenaratif bir etki bıraktığını söylüyor. El titremesi strese bağlı durumlardan dolayı ortaya çıkabilir ve bu durum kalıcı değildir. Ancak geçmiyorsa, bir doktora görünmekte fayda var.

El titremesine yol açtığı bilinen Parkinson hastalığı da oldukça tehlikeli hastalık türlerinden biridir. Parkinson hastalığına yol açan temel sorunlardan birinin beslenme şekli olduğunu belirten Karatay, tüketim alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Şeker ve gaz içerikli besinlerin tüketimi el titremesini tetikleyebilir. Canan Karatay, diyet içeceklerinin içeriğine iyi bakılması gerektiğini hatırlatarak özellikle genç kesimi el titremesine karşı uyarıyor.

Şeker içeren besinler tüketildiğinde kan şekeri hızla yükselmeye başlayabilir. u ani yükseliş, pankreasın büyük miktarda insülin salgılamasına yol açar. İnsülin, kandaki glikozu hücrelere taşır ve hızlı bir düşüşe neden olabilir. Bu dalgalanmalar, sinir sistemi üzerinde stres yarattığı için el titremesine yol açacaktır.

Kafein içeren gazlı içeceklerin aşırı tüketimi merkezi sinir sistemini uyararak titreme gibi yan etkilere neden olur. Şekerle birlikte tüketildiğinde, bu etkiler daha da belirgin hale gelebilir.



El titremelerinin sinir bozukluklarına yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Karatay, toksik maddelerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.