Canan Karatay formülü açıkladı kimse kulaklarına inanamadı! İşte diyetsiz zayıflamanın 3 kuralı

Prof. Dr. Canan Karatay beslenme önerileriyle birçok kişi tarafından takip ediliyor. Diyet yapmadan da kilo vermenin mümkün olduğunu açıklamalarında belirten Canan Karatay'ın diyetsiz zayıflamanın 3 kuralını sizler için derledik.

DİYET YAPMADAN ZAYIFLAMANIN 3 KURALI

1. Dengeli uyku ve beslenme

2. Yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormano adlı hormon yağları yakıyor. Bu hormon depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüp gerekli enerjiyi sağlıyor. Hormon sabah 02-05 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılanıyor. Ancak bu salınımın gerçekleşmesi için akşam saat 8'den sonra yemek yenmemesi gerekiyor.

3. Yemek yemek insilün salgılayarak yağları depo eder. Leptin yediklerinizi enerjiye çevirir. Bu hormon en çok saat 2 ile 4 arası salgılanıyor. Yani akşam saat 8'den sonra hiçbir şey yenmez ise gece yarısı leptin hormonu ortaya çıkıyor ve kalçalar ile göbekteki yağları yakıyor.

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