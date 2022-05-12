Canan Kaftancıoğlu kimdir, nereli kaç yaşında? ? Canan Kaftancıoğlu hayatı özgeçmişi:

Terör partisi HDP ile yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı ceza Yargıtay tarafından onandı. Böylelikle Canan Kaftancıoğlu’na 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi. Peki Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu nereli kaç yaşında? Canan Kaftancıoğlu kiminle evli? Canan Kaftancıoğlu hayatı, biyografisi.

Canan Kaftancıoğlu kimdir?

Canan Kaftancıoğlu 3 Şubat 1972 tarihinde Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğdu.Türk tabip ve siyasetçi. 12 Mayıs 2022 tarihinde Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay tarafından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası verildi ve kendisine siyasi yasak getirildi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılında mezun olduğu üniversitenin Adli Tıp bölümünde ihtisasa başladı ve 2000 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaptığı "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" teziyle ihtisasını tamamlayarak Adli Tıp Doktoru (Adli Tabip) oldu. İhtisas öncesi Sivas Suşehri Devlet Hastanesi’nde acil tabibi olarak görev yaptığı dönemde meslektaşı Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001'de evlendi.

2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise İl Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkan adayı oldu. 13 Ocak 2018'de yapılan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi’nde İstanbul İl Başkanı seçildi.

12 Mayıs 2022 tarihinde Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle kendisine "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından Yargıtay tarafından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası verildi ve kendisine siyasi yasak getirildii Kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından partisinin bütün milletvekillerini CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu da İstanbul İl Başkanlığı'na doğru yola çıktı.

Canan Kaftancıoğlu eşi kimdir?

Ümit Kaftancıoğlu'nun oğlu çocuk doktoru Ali Naki Kaftancıoğlu ile Suşehri Devlet Hastanesi'nde çalışırken tanıştı. 2001 yılında evlendiler. Çağım Işık isminde bir kızı vardır.