Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden biri tutuklandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 2 gram eroin ile 50 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.