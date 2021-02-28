Çanakkale’de Şehitlik Abidesi ve dolunayın buluşma anı mest etti
Çanakkale'de Şehitlik Abidesi, Türk bayrağı ve dolunayın bir araya geldiği anlar mest etti.
Çanakkale’de Şehitlik Abidesi ile dolunayın aynı kareye yansıdığı anlar izleyenleri mest etti.
Kartpostallık manzara
Gönüllü turizm elçisi İsa Turan’ın Çanakkale Şehitlik Abidesi ile dolunayı aynı karede yansıttığı fotoğraflar büyük beğendi topladı. Şehitlik Abidesi, Türk bayrağı ve dolunayın bir araya geldiği an kartpostallık manzara oluşturdu.