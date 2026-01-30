Çanakkale’de sağanak yağış etkili oldu! Kepez Çayı taştı
Çanakkale’nin Kepez beldesinde etkili olan sağanak yağış, Kepez Çayı’nın taşmasına neden oldu. Sel sularında mahsur kalan bir minibüs, iş makinesiyle kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları gece boyunca devam ediyor.
Çanakkale’nin Kepez beldesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırarak Kepez Çayı’nın taşmasına yol açtı.
Debisi hızla yükselen çay, çevredeki yolları ve tarım alanlarını su altında bıraktı. Taşkın nedeniyle bazı araçlar yolda ilerleyemez hale geldi.
MAHSUR KALAN MİNİBÜS KURTARILDI
Taşkın suları arasında kalan bir minibüs, suyun yükselmesiyle mahsur kaldı.
Olay yerine sevk edilen ekipler, iş makinesi yardımıyla aracı güvenli bölgeye çekti.
Şans eseri minibüste bulunan sürücü yara almadan kurtulurken, olay yerinde kısa süreli panik yaşandı.
EKİPLER GECE BOYUNCA ÇALIŞIYOR
Bölgede Belediye, AFAD ve itfaiye ekipleri taşkının etkili olduğu alanlarda gece boyunca çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, taşkın sularının yönünü değiştirmek için hendek açma ve tahliye kanalı oluşturma çalışmaları yapıyor.
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, yağışın gece saatlerinde de devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Özellikle dere yatakları ve alçak bölgelerde yaşayanların, olası taşkınlara karşı tedbirli olmaları istendi.