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Aktüel Çanakkale'de otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü
Aktüel

Çanakkale'de otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-01 00:28:52 -
Çanakkale'de otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalıştığı öğrenilen Yavuz Ayran (31), mesai bitiminde evine gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı.

Ayran'ın kullandığı motosiklete Gelibolu-Eceabat kara yolu Bayırköy mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Otomobilin olay yerinden kaçtığı kazada yaralanan Ayran, 112 Acil Servis ekiplerince Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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