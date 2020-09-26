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Aktüel Çanakkale'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Çanakkale'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:44:33 -
Çanakkale'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Bolayır köyü Mavi Çam mevkisinde, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle çamların bulunduğu ormana sıçrayan yangına, Gelibolu itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yazlık evlerin bulunduğu bölgeyi tehdit eden alevler, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


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