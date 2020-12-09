Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlamalar getirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin tek içme ve kullanma suyunu karşılayan Atikhisar Barajı'nda yaşanan su azalması ve kuraklık nedeniyle su kullanımında bazı kısıtlamalar getirildi.

Çanakkale Belediyesince, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda 12 milyon metreküp su kalması nedeniyle bazı kararlar alındı.

Buna göre, şehir şebeke suyu kullanılarak hortumla araç, halı ve kilim yıkanması yasaklandı, sanayi tesislerindeki kullanımlarda kısıtlamaya gidilmesi, bahçe sulamalarında kuyu suyu kullanılmasının teşvik edilmesi ve damlama sistemi kullanılması kararı alındı.

Şehir merkezinde bulunan oto yıkama, halı yıkama hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerine yeni kısıtlamalar kapsamında ön ödemeli elektronik sayaç takılması zorunluluğu getirilirken, yer altı suyu kullanan iş yerlerine de mekanik sayaç takılarak kullanılan suyun tespitinin yapılıp atık su bedeli alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan park, bahçe, yeşil alan ve tarımsal amaçlı üretim yapan yerlerde sulamalar kısıtlandırılırken, acil sulama ihtiyacı olan yerlerde ise yağmurlama, damlama sistemiyle su kullanımının minimuma indirilmesi, şehir ve mücavir alanlarında şebeke suyunun tasarruflu kullanılması yönünde karar alındı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da AA muhabirine, yeni kısıtlamalarla ilgili detaylar hakkında bilgi verdi.

Atikhisar Barajı'ndaki suyun yüzde 20 seviyesine düştüğünü ve barajda 8 aylık suyun kaldığını belirten Gökhan, "Yağmurun ne zaman yağıp yağmayacağını bilemiyoruz. Tedbir almamız lazım. Onun için araba yıkamaları yasaklıyoruz. Sokaklarda dükkanların yıkanması yani akan suyla yıkamaların durdurulması, bahçe sulamalarının durdurulması gerekiyor. Belediye park ve bahçelerde sulama işini durdurdu. Daha tasarruflu olunması ve bilinçlendirmede bulunmak için afişler asıyoruz, duyurularda bulunuyoruz. Suyumuzun daha dikkatli kullanılmasıyla ilgili tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz." dedi.

Gökhan, kesinti yapmayı asla istemediklerine dikkati çekerek, "Bahara girerken bize yeterli su miktarı olması lazım. Allah korusun daha kötü noktalara gelirse bu sefer de nöbetleşe verilmesi söz konusu mahallelere göre. Onların olacağını ummuyorum. Olmaması için de şimdiden tedbirli olmamız lazım. Yani bulaşıklarımızı makinede yıkamalı ve ellerimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken bile çok dikkatli olmamız lazım. Bir avuç sudan ne olacak dememek lazım." diye konuştu.



