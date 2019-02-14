Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen daha yakalandı
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.14 Şubat 2019 Perşembe 10:53
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.
İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki Tek Ev mevkisine operasyon düzenledi.
Aralarında kadın ve çocuklar da var
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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