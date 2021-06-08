Çanakkale kahramanları öykülerle yaşayacak!

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‘Tarihe Not Düşen Öyküler’, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Ankara’da yapılan törenle tanıtıldı. Çanakkale Savaşı’nda yaşadıklarının öyküleri öğretmenlerimizce kaleme alınan Ali Faik Bey’in torunu Erdal Kabatepe, Seyit Onbaşı’nın torunu Muhammet Yıkar, İsmail Hakkı Bey’in torunları Levent ve Cihat Gündoğdu da törende gençlerle buluştu.

Çanakkale Savaşı’nı ve kahramanlarını anlatmak için 1915’te cepheyi ziyaret eden Ömer Seyfettin, Orhan Seyfi Orhon, Mehmed Emin Yurdakul, İbrahim Çallı, Celal Sahir Erozan, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ali Canip Yöntem, Enis Behiç Koryürek, Hakkı Süha Gezgin gibi 30’a yakın sanatçıdan 106 yıl sonra öğretmenlerimiz, eşi benzeri görülmemiş kahramanlık hikâyelerinin yaşandığı “Çanakkale Savaşları”nın sonsuza dek hatırlanması ve yeni nesillere Çanakkale ruhunun aktarılması görevini devraldı.

Hem karada hem denizde gözlerini kırpmadan ölüme koşarak, bizlere özgürce yaşadığımız bu vatanı emanet eden Çanakkale kahramanlarını öyküleştirme konusunda öğretmenlere Dr. Zeki Gürel, Yusuf Dursun, Kadir Türker Geçer, Aslıhan Kervan ve Sıdıka Yamaç danışmanlık yaptı.

Çanakkale Muharebelerinin yaşandığı alanı ziyaret eden öğretmenler, hem Çanakkale Savaşları hem de hikâyesini yazacakları kahramanla ilgili araştırmalar yaptı. Yaklaşık bir yıllık titiz çalışma ile Çanakkale kahramanlarının ölümsüz hatıralarını çocuklarımızın, gençlerimizin hafızasında yaşatmak, Çanakkale ruhunu diri tutmak amacıyla yazılan 10 öykü tamamlandı.

Yusuf Dursun’un ‘Vatan Sana Emanet/Kınalı Hasan’ ve ‘Elveda Kuşlar’ , Fatma Aydar’ın ‘Merhamet Kanatları’, Veli Üstün’ün ‘Denizlerin Tahtı’, Müzeyyen Alver’in ‘Yusufçuklar da Ağlar’, Işık Okçu’nun ‘Karanlık Limanın Martısı’, Huri Dursun Özkan’ın ‘Korkuya Vakit Yok’, Mukadder Bilgili’nin ‘Tablodaki İzler’, Kadir Girgin’in ‘Umudumuz Var’ ile Mehtap Teker’in ‘Yükünü Kalbiyle Taşıyan Yiğit’ adlı öyküleri, tarihî gerçekliğe ve öğrenci seviyesine uygunluk bakımından da incelenerek, ortaokul öğrencileri ile buluşmaya hazırlandı.