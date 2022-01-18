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Aktüel Çanakkale Boğazı'nda ağlara takılan 2 köpek balığı serbest bırakıldı
Aktüel

Çanakkale Boğazı'nda ağlara takılan 2 köpek balığı serbest bırakıldı

Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların ağına düşen 2 köpek balığı tekrar denize salındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 00:00:46 - 2022-01-18 00:00:46
Çanakkale Boğazı'nda ağlara takılan 2 köpek balığı serbest bırakıldı

Çanakkale Boğazı'nın Karanlık Liman mevkisi açıklarında avlanan Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi, sabaha karşı sardalya sürüsü için ağlarını denize bıraktı. Bir süre sona toplanan ağların haznesinde yaklaşık 1'er metre uzunluğunda 2 köpek balığı olduğu görüldü.

Sardalya ile birlikte tekneye çekilen pamuk cinsi köpek balıkları teknenin reisi Naci Karabiber'in talimatıyla denize bırakıldı. 

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