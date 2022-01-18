Çanakkale Boğazı'nda ağlara takılan 2 köpek balığı serbest bırakıldı
Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların ağına düşen 2 köpek balığı tekrar denize salındı.
Çanakkale Boğazı'nın Karanlık Liman mevkisi açıklarında avlanan Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi, sabaha karşı sardalya sürüsü için ağlarını denize bıraktı. Bir süre sona toplanan ağların haznesinde yaklaşık 1'er metre uzunluğunda 2 köpek balığı olduğu görüldü.
Sardalya ile birlikte tekneye çekilen pamuk cinsi köpek balıkları teknenin reisi Naci Karabiber'in talimatıyla denize bırakıldı.