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Gündem

Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı!

Çanakkale'nin Ecebat ilçesi eski çöplük mevkisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 17:00:00 - 2020-07-26 17:04:57
Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı!

Çanakkale'nin Eceabat ilcesinde eski çöplük mevkisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Gökyüzünü duman kaplarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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