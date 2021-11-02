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Gündem Çanakkale Boğazı kapatıldı! İşte gerekçesi...
Gündem

Çanakkale Boğazı kapatıldı! İşte gerekçesi...

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi gerekçesi ile boğaz çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 08:06:00 -
Çanakkale Boğazı kapatıldı! İşte gerekçesi...

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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