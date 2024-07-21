Cana kast eden hayvan için tedbir zaruridir

Sebahattin Ayan İstanbul

Başıboş sokak köpeği sorunu ülkemizin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın hazırladığı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda tartışılan sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde görüşmelerde sona yaklaşırken ilahiyatçılardan destek geldi.

Devletçe uyutulurlar

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: “İslam hayvan hakkını 15 asır önce ilan etti. Ama hayvanın insanın hukukuna tecavüz ettiği yere kadar hakkı var. O zaman şeriatın hükmü nedir? O hayvanlar ya tecrit edilir ya da devlet tarafından uyutulurlar. Devlet bunu yapar” şeklinde açıklamalarla Yüce dinimiz İslam’ın konuya nasıl baktığını değerlendirmişti. Sözlerinin devamında başıboş köpeklerden rant elde edenlere dikkat çeken Dr. İhsan Şenocak, “Şimdi köpek maması piyasası milyar dolarlık bütçeye sahip. Dolayısıyla o mamalardan kazanç elde edenlerin hatırına kaç tane çocuk köpek korkusuyla kendini arabanın altına atıyor. Bu bir cinayettir. İslam’a göre, İslam devleti başkanı buna müdahil olmalıdır. Ya tecrit etmeli ya da tecrit yetmiyorsa itlaf etmelidir. Kimse bu nasıl olur demesin.” Gazetemize konuşan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, şunları söyledi:

En iyi çözüm bulunacaktır

“Sadece köpeklerle ilgili hayvanlarla bütün canlılarla ilgili İslam’ın genel görüşü Allahu Teala’nın bize buyruğu şu. Canlar insanlara emanettir. Yeryüzündeki bütün canlılar emanettir. Köpek de bunun bir parçası. Bu da bir bekçilik görevi ifade eder. Allah onun için yaratmış onu. Köpeği doyurduğunda sana sadıktır. Diğer türlü yırtıcı ya da vahşi olan için gerekenin yapılması lazım. Bu konuda devletimiz en iyi çözümü bulacaktır. Ama buradaki maksat tabii ki son günlerde ideolojik yapılanmalar belli dernek ve vakıfların belli kesimlerden edindiği rantları kendi çıkar ve menfaatlerinde daha çok zirveye çekmek için gündem oluşturmaları. Bu gündemin içerisinde rant firmalarıyla ilişkili olarak belli vakıfların üst düzeyde yani 205 milyon TL gibi devasa rakamlar konuşuluyor söyleniyor. Bugün annesini babasını huzurevine verenler evlerine köpek almak için her bireyin evine birer köpek almasını tavsiye ediyor. Kendi ebeveynlerine bakamayanlar bu şekilde bir söylem geliştiriyor. Bu söylemlerin altında şu yatıyor, insani yaşamı yıpratmak, ideolojik anlamda kendi ideolojilerini en üst seviyeye çıkartmak ve insanlığı ayaklar altına almak. Bunların amacı bu köpek değil. Mevzuların temelinde de bu yatıyor. Onun için mevzu canlıysa ve bunun adı da köpekse madem dünyada zulüm altında olan inim inim inleyen şu anda milyonlarca çocuk var. Gündem niye bu ideoloji sahipleri, bu vakıf ve dernekler? Biz de soruyoruz. Onun için samimi değiller.”

Devlet insanı korumalıdır

İstanbul Bağcılar Çiftlik Demircan Camii İmam Hatibi Vahdettin Güzel ise şunları, dile getirdi: “Allah Teala alemi insan, insanı ise kendi için yaratmıştır. Kainattaki diğer varlıkları insanın istifadesine sunan Allah Teala insanın, sebepsiz yere bir hayvanı öldürmesini veya ona eziyet etmesini yasaklamıştır. Ancak özellikle köpek gibi yırtıcı hayvanların insan sağlığı için tehdit oluşturması halinde telef edilmesine izin vermiştir. Zira İslam’ın korunmasını emrettiği beş esastan biri de candır. Buna göre toplumsal bir tehlike haline gelen başıboş veya sahipli saldırgan köpeklerin devlet eliyle insanların yaşadığı bölgelerden tecrit edilmesi gerekmektedir. Söz konusu hayvanlara böyle bir yaşam alanı hazırlanmasının mümkün olmaması halinde öldürülmeleri de caizdir. Devletin bu noktadaki vazifesini yerine getirme noktasında taksirde bulunması halinde ise şahıslar; kendileri, çocukları veya diğer yakınları için tehlike oluşturan köpekler uyutulabilir.”

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