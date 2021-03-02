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Yaşam Can kurtaranlar bu sefer yangına müdahale etti
Yaşam

Can kurtaranlar bu sefer yangına müdahale etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde hasta sevkinden dönüş yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, yol kenarındaki yangına müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 21:14:00 -
Can kurtaranlar bu sefer yangına müdahale etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde hasta sevki sonrası istasyona dönmek üzere yolan çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri, yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangına müdahale ederek, ormana sıçramadan söndürülmesine yardımcı oldu.

Sağlık personeli yangının büyümesini engelledi

Yangın, Selendi'nin Kınık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana yakın bir bölgedeki otluk alanda meydana geldi. Salihli ilçesine hasta sevkine giden ve dönüş yolunda yangın çıktığını gören Selendi 112 Acil Servis İstasyonu nöbetçi personeli ilk olarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden sağlık personeli, alevlerin büyümesine izin vermedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine de destek olan sağlık personeli, yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

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