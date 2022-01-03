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Ekonomi Çamoluk'ta okullar tatil mi? Çamoluk'ta kar tatili var mı?
Ekonomi

Çamoluk'ta okullar tatil mi? Çamoluk'ta kar tatili var mı?

Çamoluk'ta okullar bugün tatil mi? Çamoluk'ta okullar yarın tatil edilecek mi? soruları Giresun’un Çamoluk ilçesindeki öğrencile ile velileri tarafından merak ediliyor. Yoğun kar yağışı Çamoluk'ta da etkili oldu. Çamoluk'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim var mı? Çamoluk'ta uzaktan eğitime mi geçildi? Çamoluk'ta bugün yüz yüze eğitim tatil mi? sorularına yanıt aranmakta. İşte Çamoluk son dakika kar tatili haberi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 08:09:00 - 2022-01-03 08:09:31
Çamoluk'ta okullar tatil mi? Çamoluk'ta kar tatili var mı?

Giresun’da okullar tatil mi? Giresun Çamoluk'ta kar sebebiyle eğitime ara verildi. Çamoluk'ta da eğitime bir gün ara verildi. Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Çamoluk'ta okullar tatil mi?

Çamoluk'ta okullar bugn tatil mi? Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışından dolayı tüm okullarda yarın yüz yüze eğitime bir gün (3 Ocak 2022 Pazartesi) süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir günlüğüne idari izinli sayılacakları kaydedildi.

 

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