Camlarınızı temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Çamaşır suyu ile yıkayanlar vazgeçin: Sır karışım ortaya çıktı

Malzemeler

Çeyrek su bardağı beyaz sirke

1 su bardağı su

2 – 3 damla sıvı bulaşık deterjanı

Sprey şişesi

Hazırlanışı

Boş sprey şişesine tüm malzemeleri karıştırın ve ihtiyacınız olan tek temizleyici kullanıma hazır. Aynı marketten aldığınız temizleyiciyi kullanır gibi püskürtün ve camlarınız tertemiz olsun.

Bu temizleyiciyle camlarını tertemiz yapan kullanıcıların geri dönüşlerinde hiçbir kötü yorum olmadığını söylemek zorundayız. Duşa kabinleri, camları, aynaları, camlı rafları, kısacası cam yüzeye sahip her yeri kendi yaptığınız cam temizleyicisi ile hiç yorulmadan temizleyebilirsiniz. Bir başka faydalı içeriğimizde görüşmek üzere. Bilgecafe’yi takip etmeye devam edin…

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