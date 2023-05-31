Camlarınızı temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Çamaşır suyu ile yıkayanlar vazgeçin: Sır karışım ortaya çıktı
Camları temizlemek hiç kolay bir iş değildir. Hem ıslak hem kuru bezlerle defalarca silseniz de tek yanlış bir hareketinizde camda istenmeyen bir iz kalacaktır. Bunca zaman parlak camlara sahip olmak için temizlik malzemelerine çok para harcadınız ama artık evde kendi cam temizleyicinizi yaparak parlak, lekesiz ve kolayca temizlenen camlara sahip olabileceksiniz.
Malzemeler
Çeyrek su bardağı beyaz sirke
1 su bardağı su
2 – 3 damla sıvı bulaşık deterjanı
Sprey şişesi
Hazırlanışı
Boş sprey şişesine tüm malzemeleri karıştırın ve ihtiyacınız olan tek temizleyici kullanıma hazır. Aynı marketten aldığınız temizleyiciyi kullanır gibi püskürtün ve camlarınız tertemiz olsun.
Bu temizleyiciyle camlarını tertemiz yapan kullanıcıların geri dönüşlerinde hiçbir kötü yorum olmadığını söylemek zorundayız. Duşa kabinleri, camları, aynaları, camlı rafları, kısacası cam yüzeye sahip her yeri kendi yaptığınız cam temizleyicisi ile hiç yorulmadan temizleyebilirsiniz. Bir başka faydalı içeriğimizde görüşmek üzere. Bilgecafe’yi takip etmeye devam edin…
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