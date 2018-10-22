Camlardaki yağmur lekelerinden kurtulmak için...

Silme suyunuza koyacağınız bir kaç damla sirke camlarınızı pırıl pırıl yapacaktır.

Camlarınızı normal temizlik bezleri yerine mikrofiber bezlerle silmek hem lekeleri çıkartmakta çözümdür hem de tekrar kurulama gerektirmediği için çok pratiktir.

Cam silme suyunuza biraz yumuşatıcı ilave etmek de yağmur lekeleriyle başetmekte size yardımcı olacaktır. Çok eski bir usul olmakla birlikte , yağmur sonrası camları gazete kağıdı ile silmek de size mutluluk verici sonuçlar yaşatacaktır. Gazete kağıdı cam silmekte kullanılan en yaygın üründür. Fakat ne yumuşatıcı, ne deterjan, ne gazete kağıdı; hiçbiri sirkenin vereceği sonucu veremez. Siz siz olun, ilk tavsiyemizi deneyin, memnun kalırsınız..