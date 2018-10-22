THY- Euroleague
0553 313 94 23

Camlardaki yağmur lekelerinden kurtulmak için...

Yağmursuz hayat olmaz ama yağan her yağmur da camlardaki sayısız leke demek. Titiz hanımlar bu lekelerden çok rahatsız oluyor ve camlarını hemen temizlemek istiyor. İşte size bu yağmur lekelerden kurtulmak için bir kaç ipucu:

22 Ekim 2018 Pazartesi 19:50
Camlardaki yağmur lekelerinden kurtulmak için...

Silme suyunuza koyacağınız bir kaç damla sirke camlarınızı pırıl pırıl yapacaktır.

Camlarınızı normal temizlik bezleri yerine mikrofiber bezlerle silmek hem lekeleri çıkartmakta çözümdür hem de tekrar kurulama gerektirmediği için çok pratiktir.

Cam silme suyunuza biraz yumuşatıcı ilave etmek de yağmur lekeleriyle başetmekte size yardımcı olacaktır. Çok eski bir usul olmakla birlikte , yağmur sonrası camları gazete kağıdı ile silmek de size mutluluk verici sonuçlar yaşatacaktır. Gazete kağıdı cam silmekte kullanılan en yaygın üründür. Fakat ne yumuşatıcı, ne deterjan, ne gazete kağıdı; hiçbiri sirkenin vereceği sonucu veremez. Siz siz olun, ilk tavsiyemizi deneyin, memnun kalırsınız..

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 19:50
  1. cam
  2. yağmur lekesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi'den Mevlüt Uysal'a ziyaret
    1. Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi'den..
    2. MHP'den kırmızı çizgi açıklaması
    3. Evde diş beyazlatma
    4. Sosyal medyada hızla yayılıyor! Bu..
    5. Pelin otunun faydalarını biliyor..
    6. Kahvaltıda sağlıklı yağ tüketin
    7. 15 tatili ne zaman? Sömestir yarı yıl..
    8. Yürüme bozukluğuna dikkat
    9. Keçi peyniri aldatmacası
    10. Polisin kurtarmak için seferber olduğu..
    11. Filistinliler ablukanın kaldırılması..
    12. Hakkari şehidimizin ateşi Van'a düştü
    13. İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 170..
    14. Kimler meme kanseri riski altında?
    15. Barcelona Başkanı Mario Bartemou:..
    16. Parke taşlarının üzerine asfalt..
    17. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    18. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    19. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Yapay..
    20. Camlardaki yağmur lekelerinden..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?